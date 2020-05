Tía de Nahiara tras la condena: Lescano "la tiene que cumplir en la cárcel"

"Es injusto"

Los derechos del niño

En la cárcel

El Tribunal condenó, por unanimidad, a la pena de prisión perpetua a Miguel Ángel Cristo por ser autor material y penalmente responsable del delito de Homicidio calificado por el vínculo con ensañamiento y alevosía de su hija Nahiara; mientras que declaró a Yanina Soledad Lescano, autora material y responsable del delito de Homicidio calificado por el vínculo, mediando circunstancias extraordinarias de atenuación, y en consecuencia la condenó a la pena de 16 años de prisión.tras el fallo que condenó a perpetua al padre de la menor fallecida por los malos tratos, Miguel Cristo; y a 16 años de prisión, a su pareja, Yanina Lescano.tras la sentencia y agregó que "seguro que vamos a apelar, porque nosotros queremos lo mismo para los dos", afirmó."Esperábamos una condena mayor para Lescano, pero pareciera que la justicia no está del lado de nosotros, ni del lado de los Derechos del niño tampoco.Cabe recordar que este miércoles, Quinteros dialogó con Elonce, ya que era el día en que Nahiara cumpliría 4 años de edad. Al respecto, la tía de la víctima ya había afirmado que "no porque Lescano sea mujer no va a cumplir lo mismo que él, porque ella también es culpable. Ella debe cumplir la condena en la cárcel, como debe ser; no porque ahora dice que tiene un embarazo de riesgo no lo hará. Si cuántas madres cumplen la sentencia en la cárcel", se preguntó.En la oportunidad, la mujer aseguró que "me partió el alma escuchar todo lo que escuché" en relación al proceso judicial que implicó la llegada al adelanto de sentencia.