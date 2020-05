Joven policía violada por cinco compañeros: "No podía verles la cara" por miedo

Una joven policía de 21 años denunció que fue violada en grupo por otros cinco compañeros en polideportivo de la localidad de Los Polvorines, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas. Los cinco oficiales de la policía bonaerense fueron detenidos y desafectados de la fuerza.

Según la denuncia, el hecho ocurrió en un baño del polideportivo Los Polvorines. Era la madrugada del domingo, alrededor de las 2, cuando la joven fue hasta el baño de hombres acompañada de un colega, Juan Simón Juárez (25).



Según su relato, allí mantuvieron relaciones sexuales consentidas hasta que en un momento aparecieron otros cuatro policías: Alex Fabián Sánchez (22), Matías Gastón Mansilla (26), Tomás Ariel Peredo (21) y Luciano Manuel Rendo (19), nombres señalados por fuentes policiales y confirmados por la denunciante.

"No sé si ya estaban adentro del baño o estaban afuera, cuando me di cuenta estaban encima mío", contó Mariana (nombre ficticio para preservar su identidad), en diálogo telefónico con Infobae.



"Tengo algún que otro moretón en el cuerpo pero psicológicamente estoy bastante bien. Como me conozco, sé que esto lo voy a superar rápido", indicó la joven egresada de la escuela "Coronel Julio S. Dantas".

"Al principio no quería que se enterara nadie, no quería que se generara ningún tipo de problema. Pero al otro día, al saber que tenía que cruzarme con estos cuatro, empecé a tener nervios. No podía verles la cara porque ya empezaba a temblar", aseguró.