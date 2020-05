Sufrió una estafa telefónica y pide a los vecinos estar alerta

Un vecino de la ciudad de Paraná, fue víctima de una estafa telefónica. En dialogo con Elonce TV, contó lo sucedido, y alertó a las personas para que tengan cuidado."Fue a traves de una página de Facebook, donde supuestamente se comunicaban de una financiera en conjunto con el Banco Macro, que ofrecían créditos personales para monotributistas, empleados públicos, jubilados. El crédito era a una tasa muy baja", contó la víctima, quien no quiso revelar su identidad.Y continuó: "La primera vez que se contactaron conmigo fue el domingo a la noche, el lunes la llaman a mi señora y le pide los datos mínimos que se necesitan para realizar un crédito"."El préstamo era de 150 mil pesos, con una tasa que la pagabas en 72 cuotas de 3 mil pesos. Seguimos todo el procedimiento y cuando yo hablé por teléfono con la personas que se hizo llamar Jorge Torres", explicó."Me hizo ir al cajero, y realizar una transferencia para obtener el crédito. En ese momento yo le pregunté: `Por qué tengo que hacer eso, si uno pide un crédito es porque no tiene plata`, y él me decía que era por un soporte para que la cuenta no esté en cero".Y agregó: "Primero me hace transferirle 11 mil pesos y después 10 mil más. Al instante que realice la última operación bancaria, me bloqueó el teléfono. Lo tratamos de llamar pero nunca nos atendió"."Por suerte tengo guardado todos su datos, el número de documento, el CUIL y el CBU de la cuenta, que es la personal de Jorge Torres".