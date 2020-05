Robaron en la calesita del Parque Nuevo de Paraná: "Fue un golpe al corazón"

Otra vez. Ahora sí, nos rompieron todo. Nos arruinaron. No vengan más muchachos, ya no queda nada por robar. Publicado por Martin Apaldetti en Miércoles, 13 de mayo de 2020

La Calesita del Parque Nuevo de Paraná, sufrió un robo. Los delincuentes destrozaron el lugar y se llevaron todo lo que estuvo a su alcance."Hoy (miércoles), después de la 13 horas, personal de la Comisaria Once, nos llamó para avisarnos que había destrozos, fue difícil salir y enfrentar la situación", expresó aMartin Apeldetti, dueño del lugar.Al respecto, dijo que "se robaron todo. Arrancaron la reja de la puerta, que estaba hecha con un caño estructural que no fue fácil colocarla, y los delincuentes la cargaron al hombro".Pareciera que les haya dado un ataque de furia".Sobre la calesita, contó queLa calesita es de mi mujer, y nosotros no nos hicimos una casa por apostar y levantar a este proyecto, que nos llevó muchos años", expresó angustiado."Fueron muchas horas de trabajos, muchos sueños y mucha plata. No es tanto lo económico, sino el tiempo que invertimos para poder terminarla. Y ahora está todo roto".Y agregó: "En lo económico fue una perdida muy importante, que no se puede calcular. Veníamos de una crisis de cuatro años, que casi nos fundió, cuando remontamos llegó la pandemia, y esto fue la gota que rebalso el vaso"."Por más que pase la pandemia no hay forma de volver a trabajar. Acá los únicos culpables son los desgraciados que hicieron esto", manifestó."De a poco nos vamos dando cuenta de lo que se robaron, estamos en shock., finalizó.