Habría muerto desangrado el bebé hallado en un basural de Feliciano

El fiscal Ricardo Temporetti confirmó que tras los resultados preliminares de la autopsia realizada al cuerpo del recién nacido encontrado en el basural de Feliciano, el pasado 11 de mayo, se determinó que el bebé tuvo vida extrauterina, por lo que la Justicia ahora investiga un homicidio, descartando el delito de aborto."Nació, le cortaron el cordón umbilical, no se lo sujetaron y lo dejaron abandonado a su suerte, por lo que se habría desangrado", detalló el fiscal en comunicación conl al brindar detalles de los resultados preliminares de la autopsia realizada en la Morgue Judicial de Oro Verde. Asimismo, aclaró que el cuerpo "no tenía signos de violencia".Temporetti comunicó que, junto a personal policial, está haciendo un trabajo de investigación exhaustivo para dar con el o los responsables, destacando que aún no se sabe si es hombre o mujer, ya que existe la posibilidad de que la madre haya sido víctima de algún tipo de violencia."Estamos buscando quién podría ser el autor, no sabemos si fue un hombre o una mujer. Pudo haber sido una mujer que haya sido violentada, que haya parido y luego alguien le haya sacado el bebé por la fuerza y no sabemos si está siendo hoy víctima de algún tipo de violencia, o puede llegar a ser que se trate de la propia madre", concluyó.El letrado fue tajante al asegurar que aún no cuentan con elementos incriminatorio o indicios serios de quién podría ser el autor del cruento hecho."Tenemos que ser muy profesionales a la hora de trabajar en un tema tan delicado", finalizó.