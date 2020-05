Un hombre recibió una puñalada y debió ser hospitalizado

Un hombre de 36 años, recibió una puñalada en zona de calle Los Ceibos y Segundo Sombra, y debió ser operado en el Hospital San Martín.



El jefe de Comisaría 16, Claudio Palacios, explicó a Elonce TV que "tomamos intervención en el hecho alrededor de las 15.45 de este martes, a raíz de un comunicado del hospital. Se nos informó que un hombre debió ser operado porque tenía una herida de arma blanca en el abdomen y en el miembro superior derecho".



En ese sentido, se inició un operativo para establecer en qué circunstancias ocurrió el hecho y quién fue el agresor.



"Como no se tenían datos certeros de dónde ocurrió y demás, esperamos a que el herido se recupere y brinde información. Nos comentó que iba a hacerse atender al Centro de Salud Carrillo y fue abordado por otro hombre, a quien no conoce, y lo apuñaló. No supo explicar por qué recibió la agresión", dijo.



El herido "fue asistido y está bien de salud". Elonce.com