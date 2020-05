Mató de un escopetazo a su nieta de 5 años y le dieron la prisión domiciliaria

Hay indignación en la zona de San Antonio, Río Negro, porque un hombre de 68 años, condenado a prisión perpetua por asesinar de un escopetazo a su nieta de 5 años, recibió el beneficio de la prisión domiciliaria. Se trata de una persona de riesgo para contraer coronavirus.



El aberrante crimen ocurrió en 2009, cuando Pedro Gatica tomó la escopeta y le disparó a la niña. "Te pego donde más te duele", le dijo Gatica a su ex esposa el 9 de mayo de ese año, antes de apuntar a la cabeza de la pequeña.



"Coco" Gatica purgó 10 años en prisión. Por la calificación del delito por el que se lo condenó no calificaría para el beneficio de la domiciliaria, que finalmente se le terminó otorgando durante el lapso que dure la pandemia. Pese a su edad y a poseer, según argumentan, enfermedades de base, Nación estableció las pautas para esas solicitudes, y los delitos graves escapan de esa opción. Sin embargo, la jueza barilochense Sandra Ragusa habría tomado la decisión el 16 de marzo, antes de que se diera a conocer ese protocolo, informó Diario Río Negro.



El preso está bajo la supervisión de una tía de la nena asesinada. Esta mujer es hermana de la madre de la chiquita por parte del padre, a quien Gatica la reconoció como hija tras lo ocurrido.



Cuando este hecho se dio a conocer el sábado pasado, las legisladoras Marilin Gemignani (JSRN) y Helena Herrera, del circuito atlántico y de la región sur, respectivamente, anticiparon que acudirán al consejo de la magistratura provincial para solicitar que se revea la medida.



Según trascendió, aunque Gatica no gozaba de un régimen de semilibertad en Bariloche, en los hechos se manejaba bajo ese beneficio, y contaba con autorización para salir del penal para trabajar. Comenzó a manejarse con esa posibilidad en 2015, tras completar, en la cárcel, sus estudios secundarios. A partir de ese año empezó a ir a una escuela de oficios ubicada fuera de la prisión, donde amplió sus conocimientos, debido a que es albañil. Incorporó otras habilidades como carpintería y restauración. Después, se lo autorizó a trabajar.



