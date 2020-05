Detuvieron a menor tras intento de robo: La víctima lo persiguió hasta atraparlo

Una mujer pretendía subir a su auto cuando cuando un sujeto, de aproximadamente 17 años, la amedrentó un cuchillo e intentó arrebatarle el bolso en el que guardaba sus pertenencias, supoEl intento de robo se registró en horas del mediodía de este sábado, en las inmediaciones de calle Brasil y Alte. Brown, en Paraná.De acuerdo a los datos a los que accedió, la víctima salió en persecución del menor, se sumó otro vecino que advirtió el hecho y al darle alcance se abalanzó sobre él para detenerlo.Leandro, el vecino que redujo al sujeto, contó que iba al supermercado de Alte. Brown y Ramírez "cuando veo a una persona corriendo y una chica detrás a bordo de un auto y a los bocinazos; me imaginé que podría ser un robo, di la vuelta en `U´ con el auto, le pregunté a la chica qué le había pasado y me dice que habían querido robarle"."Salí en persecución hasta que le di alcance sobre calle Urquiza, a metros de Avenida Ramírez. Me le tiré encima, porque es flaquito, lo reduje y junto a un policía en franco de servicio logramos detenerlo", rememoró el vecino.En el intento de robo intervino personal de la División 911.