Vestidos de policías, simularon un allanamiento y asaltaron a pareja en Paraná

Se llevó a cabo el proceso de juicio abreviado contra Omar Zapata, quien fue imputado por un "robo agravado por la utilización de arma de fuego, por ser en poblado y en banda" cometido en febrero de 2019, en una vivienda de la capital entrerriana. Zapata llegó ante el tribunal, tras haber acordado una pena de 3 años y 6 meses de prisión cumplimiento efectivo. El imputado, participó de la audiencia que se realizó esta mañana en el Salón de Audiencias Nº1 de Paraná, desde la Unidad Penal Nº 5 de Victoria, a través de una videoconferencia.Cabe recordar que el 25 de febrero de 2019, aproximadamente, a las 02 de la madrugada, Guillermo Alberto Narvay, Marcos Claudio Alejandro Bottero, Juan Pablo Abud Paredes, Omar Felipe Zapata y una persona de sexo masculino hasta el momento no identificada, se hicieron presentes en un domicilio de calle Pedro Scalabrini, de la ciudad de Paraná, donde exhibieron al propietario de la vivienda, una falsa orden de allanamiento y requisa domiciliaria.Los acusados vestían camperas y gorras con la inscripción PER. Acto seguido, procedieron a ingresar a la vivienda, donde ataron de pies y manos con precintos al hombre, mientras que a la mujer, le dijeron que no podía usar el celular ni salir de la casa. Posteriormente, procedieron a revistar toda la vivienda para luego retirarse del lugar llevándose un teléfono celular Samsung, una notebook marca Apple y la suma de tres mil novecientos pesos ($3.900).En la audiencia, la jueza Paola Firpo, dispuso condenar a Zapata, a la pena de 3 años y 6 meses de prisión cumplimiento efectivo, por lo que continuará en la Unidad Penal Nº 5 de Victoria, según se pudo conocer a través de la transmisión vía Youtube, llevada a cabo por el SIC de la justicia entrerriana.