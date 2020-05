Forense explicó cómo se rastrean las marcas de violencia en las víctimas

Jorge Julián Christe, 31 años, permanece detenido en la cárcel de Paraná acusado por el femicidio de María Julieta Riera, 24 años, con quien convivía en un departamento del octavo piso del edificio de Peatonal San Martín 918, en Paraná.De acuerdo a la Fiscalía, Christe ahorcó a Riera hasta dejarla inconsciente y aprovechando ese estado, la arrojó con vida desde el balcón a casi 20 metros de altura, en la madrugada del jueves 30 de abril.Al respecto, el médico forense Luis Moyano explicó ael programa que se emite por, es decir que si a una persona se la intenta ahorcar con la mano o un lazo, la víctima quiere sacarse esa mano o ese lazo del cuello y esa manera,", explicó ael médico forense Luis Moyano.Y continuó: "Cuando se dejan marcados los dedos en el cuello cuando se intenta estrangular la mano y en el caso de haber fallecimiento, en la autopsia lo vemos en el cuello hay un pequeño hematoma por la compresión de los dedos"., diferenció el forense.

"En el cuerpo de una víctima siempre quedan las marcas de las lesiones"

El especialista destacó que cuando se realiza la autopsia,en el cuerpo de una víctima."En los casos de intentos de asfixia quedan estigmas en la piel que son micropetequias pero hay que tener el ojo adiestrado para verlas", remarcó Moyano."Y las lesiones post-mortem se diferencian perfectamente de las lesiones que son en vida, excepto que sean muy inmediatamente a la muerte", aclaró al respecto."Es distinto cuando hay sobrevida porque uno revisa a la víctima e inmediatamente no aparecen las lesiones, por diferentes motivos, entre ellos, el color de la piel: en los trigueños pueden llegar a aparecer a las 48 horas", diferenció el especialista.porque en casos de violencia de género, vemos lesiones con distinto tipo de evolución, o sea que es una mujer que ha sido sometida muchas veces y en diferentes tiempos; registran hematomas que no alcanzaron a curarse, que ya tienen nuevos", explicó Moyano., encomendó el forense, al tiempo que aclaró que "es mentira" cuando la víctima dice "él sabe cómo pegar" y por eso aduce que no registra marcas de las lesiones.