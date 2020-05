Foto: Mujer mató a cuchilladas a su pareja: Hace un año lo había herido Crédito: La Voz de Córdoba

Una mujer fue detenida en Córdoba acusada de haber asesinado de al menos 30 puñaladas a su pareja de 69 años, después de mantener una fuerte discusión, según informaron fuentes policiales.



La detenida es Macarena Patricia Castro, de 24 años, en tanto que la víctima fue identificada como Adolfo Salguero, trabajador de una empresa de macetas, quién fue acuchillado varias veces mientras se encontraba en el interior de su casa del barrio Quinta de Capillita, en la capital provincial.



De acuerdo a las fuentes, el ataque se registró a la madrugada y fue descubierto a partir del llamado de un vecino, que vio cómo Salguero salió de la vivienda gravemente herido.



Si bien aún la autopsia al cuerpo no determinó el número exacto de puñaladas, extraoficialmente se supo que fueron más de 30, con un cuchillo de cocina, lo que estaría revelando ensañamiento y, de acuerdo a las primeras pericias, se habría desatado luego de una violenta discusión.



Cuando Castro fue detenida se encontraba en avanzado estado de ebriedad y no opuso resistencia.



La pareja habitaba una vivienda precaria y según testimonios de vecinos, las discusiones entre ambos eran constantes debido a la excesiva ingesta de alcohol.



Antecedentes

Macarena Patricia Castro permanece detenida por estas horas, acusada por el delito de homicidio calificado por el vínculo, a instancias del fiscal Cristian Griffi, a cargo de la Fiscalía de Violencia Familiar N° 3. La acusación podría tener un nuevo agravante: la alevosía. Por un lado, está el número de puñaladas; segundo, el supuesto grado de vulnerabilidad de la víctima (estaba ebrio).



Desde Tribunales 2, altas fuentes judiciales confirmaron al diario La Voz que Macarena ya había atacado a puñaladas a Salguero el año pasado (el 23 de mayo), tras lo cual había sido declarada inimputable tres meses después por disposición de la fiscal Betina Croppi, de la Fiscalía de Violencia Familiar 2.



Los voceros señalaron que la joven padecía una compleja adicción a las drogas y que los peritajes psiquiátricos iniciales determinaron que sufría "una alteración morbosa que le impedía comprender la criminalidad de sus actos", por lo que se dispuso que no fuera enviada a prisión con causa penal.



Declarada inimputable, se determinó que fuera enviada a una institución de salud mental para curar su adicción, entre otras cuestiones. La joven quedó en libertad finalmente.



Voceros policiales indicaron por su parte, lo que fue confirmado también por fuentes de la Justicia, que la mujer a su vez había atacado a otro hombre con un arma blanca, quien también sobrevivió.



Esa causa penal no prosperó y desde la fiscalía de Croppi indicaron que el hombre no promovió una acción penal.



Todos estos antecedentes están siendo recolectados ahora por el fiscal Griffi.



Del encuentro al drama



En la noche del miércoles, Macarena Castro y Hugo Salguero se encontraban en una vivienda en la manzana 4 del barrio Quintas de la Capillita, en el camino a Capilla de los Remedios.



La casa es de madera, tiene piso de tierra y el techo es de zinc. Estaba siendo construida por el mismo Salguero, quien trabajaba en una fábrica de macetas. No está claro si ella convivía con él o si mantenían un vínculo esporádico.



A la casa había llegado un amigo del hombre. Esta persona padece una deficiencia mental.



"Entre los tres se pusieron a tomar bebidas alcohólicas, era un encuentro de amigos. Había mucho alcohol. Y así pasaron toda la noche y la madrugada. Y se produjo una violenta discusión entre la pareja, una discusión más. Siempre había discusiones entre ellos, según nos comentaron testigos", señaló un investigador abocado a la causa.



En esas circunstancias, apareció un cuchillo de cocina.



Según la reconstrucción judicial, habría sido la joven quien tomó el arma blanca y atacó a Salguero. El hombre recibió al menos cuatro profundas puñaladas en el abdomen y no pudo escapar.



Ya en el suelo, recibió numerosos cortes más leves más en distintas partes del cuerpo. El forense contaría una treintena.



La muerte sobrevino a los pocos minutos. El rostro quedó desfigurado por las estocadas.



A todo esto, según los voceros, el otro hombre habría salido corriendo de la casa desesperado en busca de ayuda. Un vecino lo atendió, pero no pudo entenderle rápidamente qué era lo que había pasado.



"El amigo de Salguero no podía explicarse bien, no se le entendía. Además, estaba presa del espanto de lo que acababa de pasar", comentó un investigador judicial.



Finalmente, con un celular se alertó a la Policía que acudió al cabo de unos momentos.



Cuando la primera patrulla arribó al lugar del drama, la zona ya estaba llena de vecinos que se habían acercado a ver qué había sucedido. A qué se debían tantos gritos, tantos ruidos.



Según trascendió, la joven fue detenida en la misma zona. Ya se había marchado de la casa. No se resistió y contó todo lo que pasó. No paraba de llorar.



En una patrulla fue trasladada hasta la Jefatura de Policía, donde se iniciaron los trámites.



En la misma madrugada de ayer, al analizar sus antecedentes, en la ficha digital saltó que la chica tenía como antecedente un episodio de violencia contra Salguero y que había sido declarada inimputable. Esta información fue ratificada desde Tribunales 2.



De Macarena se dijo que era ama de casa y que desde hace un año aproximadamente vivía con Salguero, quien era jubilado.



¿Qué pasó?



Uno de los puntos que habrá que determinar es qué sucedía dentro de esas cuatro paredes para que la joven haya tomado esas decisiones. No constan denuncias de eventuales agresiones contra el hombre ahora asesinado.



De todos modos, desde la fiscalía de Griffi señalaron, tajantes: "No investigamos a las víctimas, sino a los victimarios".



Durante la jornada de ayer, el fiscal se ocupó de adentrarse en el caso y conocer los antecedentes.



Una de las primeras cosas que dispuso es que los peritajes psiquiátricos no sean realizados por los mismos profesionales que atendieron a la mujer el año pasado.



Mientras, los investigadores comenzaron a tomar testimonios a testigos y allegados.



La joven quedó alojada momentáneamente en una dependencia oficial a la espera de los peritajes. Si se determina que es imputable, irá a la Cárcel de Mujeres; si se demuestra que no, iría al Centro Psicoasistencial de Capital (CPA).