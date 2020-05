Robaron herramientas del depósito de Parques y Paseos de la municipalidad

Hace varios días que están faltando del depósito de la Dirección General de Parques y Paseos de la municipalidad de Paraná, nueve motoguadañas y cuatro motosierras. Carlos Benítez, jefe de la Comisaria decimoprimera, le brindó adetalles de la investigación policial."El lunes pasado, en horas de la mañana, se decepcionó una denuncia en la comisaria, con motivo de una sustracción de nueve motoguadañas y cuatro motosierras, del depósito de Avenida Estrada al 1900", contó el Benítez.En ese sentido dijo que, "se realizaron algunas investigaciones y este jueves se llevaron a cabo diferentes allanamientos, en donde se secuestró, en horas de la mañana una motoguadaña"."Así también, durante la tarde en zona de Barrancas, se secuestró una motosierra la cual se está estableciendo a quien le pertenece".Al ser consultado sobre la posibilidad de que el ladrón tenga llave del depósito, ya que no estaba forzada la puerta, dijo: "No descartamos ninguna hipótesis, por ese motivo realizamos los allanamientos de hoy a la tarde, pero está en investigación el hecho y no hay nada certero".Y agregó que "la investigación policial nos están conduciendo a posibles vecinos de la zona, que tenían conocimientos que en ese lugar se guardaban los elementos robados".