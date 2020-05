Video: Con gorra y barbijo, asaltó una panadería en apenas 35 segundos

Los episodios de inseguridad recrudecieron en la ciudad de Santa Fe y nuevamente, el blanco fácil de los delincuentes, el robo fácil, parecen ser las panaderías. Esta vez, el domingo minutos antes de las 18, el robo se registró en la esquina de Blas Parera y Castelli, jurisdicción de barrio Piquete y Las Flores, en la panadería de la firma El Castillo.El ladrón, que portaba barbijo y gorra, tocó el timbre en la puerta de ingreso y la empleada accedió a abrir desde el comando eléctrico. Una vez en el interior de la panadería, el delincuente mostró sus verdaderas intenciones y en menos de un minuto (en 35 segundos más precisamente), amenazando de muerte a la trabajadora, se hizo con todo el dinero de la caja registradora, una suma cercana a los dos mil pesos.Toda la escena del robo quedó registrada en las cámaras de seguridad del comercio y las mismas vislumbraron la impunidad y rapidez para cometer el atraco.Cristian, referente de la firma El Castillo, aseguró que la situación "nunca cambió". "Siempre fuimos y seremos el blanco fácil del delito gasta tanto no haya decisión política de apostar a la seguridad. Ahora, dentro de la crisis económica que estamos sufriendo, tenemos que seguir soportando los reiterados robos a los comercios, quedando desprotegidos nuestros trabajadores", continuó el comerciante en diálogo con"Ya no sabemos que hacer, porque las cámaras no sirven para que atrapen a los delincuentes que actúan a cara descubierta en la mayoría de los casos; las rejas son una medida más, pero muchas veces los empleados tienen que decidir si dejan entrar o no a los clientes solo por la apariencia. Es muy injusto lo que nos toca vivir sobretodo en un contexto tan grave económicamente como el que estamos atravesando", finalizó Cristian.