Encontraron "en buen estado de salud" a mujer que era intensamente buscada

Carolina Castillo, la mujer de 36 años de edad que era buscada en San Salvador, fue hallada en buen estado de salud.



Alrededor de las 14:00 de este miércoles, fue localizada con vida en un campo, a unos 100 metros del domicilio. En buen estado de salud física, y mentalmente lúcida.



La mujer fue observada en el hospital San Miguel y revisada por la médica policial, quienes determinaron que no era necesario que permaneciera en el nosocomio.



"Al momento no hemos determinado en qué lugar estuvo, pero por el estado de su vestimenta, no había permanecido en el monte", afirmaron fuentes policiales.



Durante la mañana de este miércoles, la misma fue buscada por la Policía de San Salvador con perros rastreadores que llegaron desde Concordia. La búsqueda se centró en la zona este de la ciudad.



En la jornada de este martes, cuando la familia denunció su desaparición, la mujer fue buscada en la zona de Arroyo Barú, donde en el cementerio de esa localidad estaría enterrado su padre, pero el resultado fue negativo.



Asimismo, el miércoles se habían hecho otros rastrillajes. El dato que manejaba la Policía era que la joven estaba depresiva. Y también se investigaba otra línea que indicaría que la chica podría haberse ido con alguien hacia la provincia de Córdoba, aunque luego, la versión fue descartada al momento del hallazgo. (Reporte Cuatro)