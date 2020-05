Tatuador hacía sorteos en Facebook y abusaba de sus clientas

Todo empezó como un escrache en las redes sociales pero en las últimas horas derivó en una causa penal y terminó con la detención de Emilio Cozzi. El tatuador sanjuanino sorteaba sus dibujos en Facebook como señuelo para abusar de sus clientas.Una joven fue la primera en romper el silencio y publicar en su perfil de Facebook la traumática experiencia que vivió hace algunos años. Su testimonio animó a otras mujeres y en total ahora ya son siete las denuncias. Sin embargo, no descartan que ese número siga aumentando.Según la acusación, Cozzi promocionaba sorteos en las redes e invitaba a sus clientas a participar aportando las últimas tres cifras del DNI en los comentarios. Así elegía a sus víctimas, y citaba a las "ganadoras" que acudían confiadas a tatuarse sin saber que iban derecho a una trampa.Desde incómodas situaciones de acoso sexual, pasando por manoseos y hasta violaciones, todos los relatos coinciden en un mismo modus operandi por parte del tatuador. "Entramos a su casa y se prendió un cigarro, me preguntó qué quería tatuarme y empezó a hacer el boceto. Al pasarlo a mi cuerpo para calcarlo, o como se le diga, me dijo que lo iba a hacer más largo, así se lucia mejor, y yo, tonta, accedí", contó la primera denunciante en su posteo.Cuando llegó el momento de pasar el dibujo a la piel, el acusado aprovechó para pedirle que se bajara el pantalón un poco para no mancharlo con la tinta y, una vez más, la víctima lo hizo. "Después cuando iba por medio tatuaje, paró y se prendió otro cigarro. Me miró y me dijo que necesitaba un incentivo para seguir", afirmó.No fue la única. Fuentes cercanas a la causa le confirmaron a Tiempo de San Juan que otras dos jóvenes de Médano de Oro se presentaron en la subcomisaría de esa zona y denunciaron a Cozzi. Después aparecieron otras en la capital de la provincia y en otros departamentos del Gran San Juan. Todas las causas fueron remitidas al juzgado del magistrado Guillermo Adárvez, quien ordenó su detención.