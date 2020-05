Mujer denunció a un hombre que le tomó una foto en la vía pública

Un hombre estaba haciendo fila para ingresar a una entidad crediticia ubicada en la peatonal San Martín, de Paraná. Según se informó, fue acusado de haber tomado una foto a una mujer que estaba en la misma cola.



Lorenzo Romero, segundo jefe de Comisaría Primera, explicó a Elonce TV que "ocurrió cerca de las 18. Una mujer estaba en la fila y asegura que el hombre que estaba detrás le sacó una foto con el celular. La situación fue advertida también por una persona que estaba en el lugar".



"Acudimos al sitio, dialogamos con la mujer. Intervino Fiscalía, se le tomó la denuncia y se le aconsejó acudir a la Casa de la Mujer para ser asesorada. El hombre fue identificado", dijo.



Como no es un delito penal, no intervinieron el teléfono del hombre. "El episodio es bastante confuso, porque la persona manifiesta que tomó la foto pero no direccionada a la mujer. Dijo que estaba probando el celular", aseguró. Elonce.com