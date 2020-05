Anticipan que Christe y Martínez podrían ser juzgados por jurados populares

Por sorteo

Avanza el sistema

Veredictos unánimes

La emergencia sanitaria no ha frenado la implementación del sistema de juzgamiento en la provincia que cambiará el paradigma para resolver sobre delitos graves. Por ahora,, que no cumpla funciones en la Justicia, ni en la Policía, ni tenga conocimientos de Derecho, entre otros requisitos,. Por ejemplo, los imputados de los últimos femicidios Nicolás Martínez (de Fátima Acevedo) y Jorge Julián Christe (de Julieta Riera), serán declarados culpables o inocentes por un jurado popular.En la etapa que sigue, se avanzará en el sorteo para confeccionar el padrón casi definitivo. En audiencia pública, organizado por el Iafas,. Sumarán algunas miles de personas que la Justicia notificará y deberán informar mediante declaración jurada si cumplen o no los requisitos de exclusión.Luego habrá que esperar si Christe, Martínez u otra persona acusada de homicidio u otro delito que tenga una pena máxima en abstracto sea de 20 años o más de prisión, llegan al debate o acuerdan antes un juicio abreviado con la Fiscalía, publicóAcerca de la posibilidad de avanzar en la nueva modalidad de juzgamiento en el marco de la pandemia,, dijo que no habrá inconvenientes en disponer todas las medidas necesarias, como el distanciamiento, para desarrollar los debates en los espacios que resulten mejores para tal fin. En este sentido, se podrá contarDe esta manera,Uno de los aspectos de la Ley provincial de Juicio por Jurados que fue valorado por todos los que participaron de los debates previos a la sanción legislativa,. Aunque en algunas provincias (las menos) se contemplan mayorías (Neuquén ocho a cuatro, Buenos Aires 10 a dos), en Entre Ríos el veredicto del jurado debe ser unánime.Recientemente la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos declaró inconstitucional las leyes de dos estados que admitían veredictos decididos por mayorías de 10 a dos, en un fallo que la Asociación Argentina de Juicio por Jurados consideró "histórico y de trascendencia global".Al respecto, el juez Garzón sostuvo: "La importancia que tiene la unanimidad en el veredicto es, primero, que permite una deliberación mucho más amplia respecto de la prueba; segundo, que implica que la opinión de todos realmente sea importante.", dijo a