Hombre sufrió quemaduras en el 60% del cuerpo y detuvieron a su esposa

En la localidad bonaerense de José C. Paz, un hombre de 42 años está internado en muy grave estado y con quemaduras en el 60% del cuerpo. Por el caso, los policías detuvieron preventivamente a su esposa, de 28, ya que se sospecha que lo habría prendido fuego durante una violenta discusión.Al respecto, los voceros del departamento judicial de San Martín revelaron que la víctima, identificada como Damián Eduardo Sosa, permanece alojado en el Hospital Zonal General de Agudos Gobernador Domingo Mercante, en el citado distrito, en el noroeste del conurbano provincial.De acuerdo a lo manifestado por los informantes, el dramático caso fue descubierto a las 19 del martes cuando los efectivos del Comando Patrulla (C.P.) de José C. Paz, a raíz de un llamado al 911, concurrieron a una humilde finca situada en Combate de los Pozos al 3700, donde se había producido un incendio, oportunidad en la que localizaron a Sosa, que yacía con quemaduras en la vereda y frente a su vivienda.Trascendió que la mujer sostuvo que su marido se había prendido fuego de manera accidental y debido a la explosión del tanque de nafta de una moto que su pareja intentaba reparar a muy pocos metros del domicilio, publicóSin embargo, los habitantes del vecindario aportaron diversos testimonios que contradijeron el relato de la mujer, lo que provocó que la joven fuera apresada en forma preventiva por los servidores públicos de la comisaría 1ª de José C. Paz.Médicos del mencionado centro asistencial establecieron que el paciente presenta quemaduras en el 60% del cuerpo, lo que afectó sus vías respiratorias.