Mujer reclama ver a sus hijas: Están con el padre y afirma que sufren maltrato

María contó que es mamá de dos nenas que viven con el padre en calle La Pampa y España, de barrio Don Jorge. "Hace cinco años que no me deja verlas, hice denuncias de todo tipo en Tribunales y nada. La última vez que fui a verlas, me corrió con un palo, me dijo que me iba a matar si yo me acercaba de nuevo a mis hijas, por eso fui a hacer una denuncia a la Comisaría del Menor, porque tengo miedo de que venga acá o a la casa de mamá. No he tenido respuestas de nadie".



La damnificada sostuvo que quiere sacarlas de ahí porque están sufriendo violencia de género de todo tipo: "La madrastra les pega, andan en la calle todas sucias y tengo una testigo que quiere salir a decir la verdad de que la están pasando mal. Pido si alguien me puede ayudar con esto, son dos menores de edad, tienen 11 y 9 años".



Dadino señaló que vive en Ubajay hace siete años: "Allá alquilo y tengo lugar suficiente para que estén conmigo, solicito al menos que se pueda establecer un régimen de visitas. El padre es quien me impide verlas no los jueces, sumado a la madrastra que hace todo lo que él le pide". (Diario El Sol)