Detienen a docente por pedofilia: Lo hallan en la cama con un alumno de 14 años

El profesor de la Escuela Primaria número 23 de Villa Devoto fue arrestado el lunes por la noche, luego de una serie de investigaciones que lo ponían como un abusador de menores.



Los efectivos irrumpieron en su casa junto a miembros del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del fuero contravencional porteño, con órdenes de la fiscal Daniela Dupuy, cabeza de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos, la misma que detuvo al ex pediatra del Garrahan Ricardo Russo.



Una vez adentro los uniformados hallaron al docente con un chico de 14 años.



Todo se inició el sábado pasado cuando otro alumno, este de 12 años, reveló a sus padres que este docente, cuyo nombre es mantenido en reserva por las autoridades para preservar las identidades de sus posibles víctimas, le envió una foto de su miembro.



El profesor, quien ya está detenido, fue imputado por "grooming, suministro de pornografía infantil agravado por ser la víctima menor de 13 años y abuso sexual infantil".



Además, mientras se define su indagatoria, se cree que les envió material prohibido a niños.



En tanto, el chico de 14 años fue puesto a resguardo y seguramente será sometido a Cámara Gesell.



De todas maneras, los investigadores no creen que ese alumno haya sido su única víctima y las autoridades del colegio ya recibieron el pedido de su lista de alumnos.



La fiscal Dupuy pediría su detención efectiva y la prisión preventiva en un penal y no con arresto domiciliario como había trascendido en un primer momento.