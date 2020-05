Robo "de dos millones" a su padre: escondió el dinero "en casa de un amigo"

Policiales Está exento de responsabilidad criminal el sujeto que robó dinero a su padre

. Tras la intervención policial,Con el hecho esclarecido, desde el Ministerio Público Fiscal se confirmó que la causa no registra personas aprehendidas, ya que el artículo 185 del Código Penal establece que "están exentos de responsabilidad criminal, sin perjuicio de la civil, por los hurtos, defraudaciones o daños que recíprocamente se causaren los cónyuges, ascendientes, descendientes y afines en la línea recta", como el caso de los hijos. Se confirmó que la totalidad de los valores sustraídos fueron recuperados y devueltos al hombre.El sub jefe de la departamental Concordia, Juan Beguerie, dio detalles adel trabajo que realizó la policía en el marco de la investigación: "La caja fuerte fue abierta con la llave y con la clave", apuntó.Al ser consultado, el subjefe de la Departamental afirmó: "Puede ser que el joven no tendría ningún tipo de responsabilidad, pero si podría llegar a tener una responsabilidad civil, en caso de que el padre continúe con las acciones. Es materia de investigación por parte del fiscal y juez de garantías".La causa penal "está esclarecida, puesta a disposición del fiscal".También respondió: "Puede ser que el amigo esté involucrado dependiendo de cómo continúe la investigación el fiscal. Puede ser que esté involucrado si tuvo alguna participación necesaria en el hecho o en la acción de esconder el dinero. No sé cuál es la situación del amigo. Lleva la investigación el fiscal".Nunca hubo detenido en la causa.