Registraron "robo hormiga" en el salón de la parroquia San Agustín

Un "robo hormiga" se produjo en el salón de la parroquia San Agustín, ubicada en calle Florencio Sánchez.



El padre Sergio Hayy, explicó a Elonce TV que "este domingo, alrededor de las 20.45, miré por la ventana y fui testigo de cómo dos jóvenes se habían escondido en el atrio de la parroquia. Uno tenía un inodoro en su poder, le costaba llevarlo. Salieron corriendo. Pensé que lo habían robado de otro lugar".



En ese sentido, manifestó que "nuestro salón está inactivo por la cuarentena. Fui esta tarde y me encontré con un cierto desorden. No noté que hayan forzado la puerta. Entro a la zona de baños y veo que faltan tres inodoros. Sigo recorriendo y veo que un mueble había sido vaciado, pero las cosas estaban en el piso. Interpreto que las estaban preparando para futuros ingresos al salón".



El padre realizó la denuncia en Comisaría Sexta. "Es posible que se hayan llevado sillas del lugar donde se da Catequesis. Cuando llamé al jefe de la comisaría me contó que en la mañana tuvo datos de que personas estaban vendiendo los objetos que faltan en la parroquia. Están haciendo operativos para recuperarlos", aseguró. Elonce.com