Robaron y provocaron daños en el estadio de fútbol del club Juventud Unida

En la madrugada de este domingo se produjo un rubo en uno de los vestuarios del estadio de fútbol de Juventud Unida, donde un grupo no precisado de ladrones ingreso y se llevó un televisor que se encontraba en un vestuario que habitualmente utiliza el fútbol infantil y que, durante los encuentros oficiales, es utilizado por los árbitros.



El presidente de Juventud, Jorge Lonardi, lamentó el hecho, indicando que "lo que más nos duele son los daños que causaron en los vestuarios, que seguramente valen más que el televisor que se robaron. Nosotros tuvimos la precaución de no dejar elementos de valor en os vestuarios cuando se cerró el club por la pandemia, seguramente han querido acceder al vestuario principal que se ubica en el primer piso, pero no han podido hacerlo".



La dirigencia de Juventud Unida realizó la correspondiente denuncia y actuaron en el lugar personal de la División Criminalística y otras dependencias policiales, aunque por el momento no hay novedades sobre sospechosos o detenidos por el hecho. ( El Día )