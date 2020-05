Entró por el techo para robar en despensa y lo detuvieron oculto en un patio

Un delincuente conocido por los vecinos de la zona sur de la ciudad, entró a robar en un almacén que está ubicado en la esquina de San Luis y Falucho, de la ciudad de Concordia. El sujeto levantó las chapas del techo del negocio y luego, con un enorme adoquín, hizo un agujero en el cielorraso. Ya en el interior del mismo revolvió todo y sustrajo cigarrillos entre otros elementos.Sobre el robo sufrido en su negocio, Leonardo León le contó aque "no es la primera vez que me entran a robar este tipo, alrededor de la una de la mañana, los vecinos de acá de la zona me llamaron para decirme que sentían ruidos y que habían llamado a la policía y cuando llegué me encontré con todos los vecinos afuera y era un griterío porque un muchachito, me había entrado a robar y andaba corriendo por los techos", relató."Esta vez con un adoquín comenzó a romper el techo, es el mismo que ya robó en otros negocios de acá del barrio. Ya robo en una carnicería y en otros lugares. Esta vez entró por arriba del techo, levantó las chapas y con un adoquín rompió el cielorraso, para luego meterse por un agujero pequeño, se ve que es un muchacho flaco", explicó el comerciante.Del mismo modo, el indignado propietario del almacén donde robaron relató que "una vez que se metió adentro me tiró todo al suelo, revolvió todo y me dejó un tremendo desastre en el negocio", dijo y puntualizó que "los vecinos se dieron cuenta porque el tipo con un adoquín rompió la estructura del techo y se ve que hizo mucho ruido, en ese momento se ve que los vecinos llamaron a la policía".También, recordó que "los vecinos le insistieron a la policía de que el ladrón estaba adentro de la manzana y que rodearan la misma, el ladrón había saltado por los techos de 3 casas y lo encontraron escondido debajo de una planta en el patio de una vecina", señaló el hombre.Por último, León contó que "el que me robó es un muchacho de 26 años, me robó cigarrillos y otras pertenencias y por suerte, la policía pudo recuperar algunas cosas", expresando que: "espero que no lo liberen enseguida a este conocido ladrón porque va a ser un desastre", vaticinó.