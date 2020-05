Un joven fue baleado por un sujeto que ya estaría individualizado

Un joven de 20 años fue baleado en el antebrazo por un sujeto que ya estaría individualizado; ocurrió en Concepción del Uruguay. Según informaron fuentes policiales, el agresor sería una persona con la que la víctima habría tenido problemas personales anteriormente.



Tras el hecho, que ocurrió en horas de la noche de este viernes en una vivienda ubicada en Barrio 80 Viviendas, fuentes policiales aseguraron que el damnificado no radicó la denuncia correspondiente por el ataque.



No obstante lo sucedido, personal de la División Investigaciones informó a la Fiscalía en Turno, desde donde se dispuso que se realicen las actuaciones correspondientes de oficio, para establecer las circunstancias en las que se produjo el hecho de sangre.



Continuándose con las diligencias investigativas, no descartándose otras medidas en el marco de las causa.