Caso Julieta: "Pediremos prisión preventiva para Christe", dijo Beisel

Policiales El novio de Julieta Riera será imputado por femicidio

Julieta Riera, de 24 años, murió tras caer del octavo piso de un edificio ubicado en el complejo de departamentos de San Martín 918, de Paraná. Por el hecho está acusado su pareja, Jorge Julián Christe, de 31 años.En diálogo con, Beisel explicó que "presenté los papeles para ser parte de la querella este viernes. Lo que corresponde según el Código Procesal Penal es la elaboración de una demanda que contiene una serie de requisitos formales, entre ellos señalar cuál es el vínculo que se presenta, cuál es la legitimación por medio de la cual solicita ser parte. Quien pidió intervención en el proceso penal fue la mamá de Julieta"."Todavía Christe no está imputado, sino detenido a la espera de que se realice la formulación de cargos, que será este sábado en una audiencia multipropósito. Al no haber analizado el juez de Garantías la presentación que he formulado, no se me ha dado intervención y no he tenido acceso a las primeras diligencias", dijo.Sobre la autopsia, expresó que "trascendió que ha habido signos de violencia en el cuerpo de Julieta. Esta parte lo podría acompañar y corroborar con las entrevistas informales que he mantenido con vecinos del edificio, allegadas, amigas y amigos de ella que pueden dar cuenta de los antecedentes de la relación violenta que tenía Christe en perjuicio de Julieta"."Va a ser muy difícil para la defensa sembrar la duda. Así y todo con la evidencia a la que he tenido acceso, se está en condiciones de afirmar que nos encontramos en presencia de un brutal femicidio en relación al cual va a tener que responder Christe. Esta parte va a solicitar que se lo impute, que se lo procese y condene por el delito que está previsto en el artículo 80, inciso 1, que prevé la pena de prisión perpetua. Es una persona ha mantenido una relación de pareja, en este caso había convivencia, en un contexto de violencia de género, y finalmente terminó con la vida de una joven mujer y madre", agregó.Respecto a la declaración de Christe, dijo que "es una investigación que está en las primeras horas. He tenido una conversación con el Dr. Leandro Dato, que es el fiscal que lleva adelante la investigación, y es muy prematuro hacer una evaluación de lo que Christe puede haber dicho. Lo que va a hablar a las claras es el resultado final de la autopsia. Seguramente va a derribar como un castillo de naipes la estrategia que pueda armar el imputado".