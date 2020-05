Derribaron el blindex para robar mercadería por importante valor de una tienda

Malvivientes destrozaron el blindex de una tienda de Paraná y se alzaron con una importante cantidad de mercadería del local; ocurrió en la madrugada de este viernes 1º de Mayo, en horas de la madrugada.Se trata de Ganesha, una tienda de ropa ubicada sobre calle Pte. Perón 63. "Fue más lo que destrozaron que lo que robaron", lamentó la propietaria del comercio, Fiorella Albornoz, en comunicación telefónica con"Fueron al menos dos personas porque un vecino de enfrente vio cuando bajaron de un auto Fox gris y rompieron la vidriera a patadas; cuando sonó la alarma se asustaron y huyeron", contó la damnificada.En relación a las pérdidas económicas por el robo, comentó que los ladrones se llevaron "varias pilas de shorts y jeans". A lo que se suma que por la cuarentena, "no se está vendiendo nada", lamentó Albornoz.La denuncia fue radicada en comisaría segunda e intervino personal de Criminalista."Los peritos me comentaron que no pudieron levantar huellas para poder identificar a los ladrones, y además, las cámaras de seguridad no graban", señaló la comerciante.