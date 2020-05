La víctima, cuyo nombre se mantiene en reserva por pedido de los investigadores, recibió un balazo en su muslo izquierdo, cuando se encontraba en una vivienda en la zona de Parque La Salamanca.



El hecho ocurrió a las 12.30 del jueves y la víctima fue llevada en un auto particular al hospital Urquiza. Vecinos de la zona no quisieron dar mayores detalles, asegurando que "no habían visto nada del hecho".



De acuerdo a lo poco que trascendió, se sabe que el joven se encontraba en una vivienda y fue baleado en un confuso episodio. El mismo permanece internado con una herida de arma de fuego. Intervino en el hecho personal de la policía de Entre Ríos.



Fuente: La Pirámide