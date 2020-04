Hace dos meses sufrió violento asalto y hoy evitó ser víctima de un nuevo hecho

El pasado 21 de febrero, José María Bustamante fue víctima de un violento asalto en su vivienda de calle Belgrano de la capital entrerriana, y este jueves, pudo evitar el accionar de nuevos sujetos que se presentaron en su domicilio con fines desconocidos, seguramente no tenían buenas intenciones.En diálogo con, el hombre de 91 años, recordó el hecho que le tocó vivir hace un par de meses "cuando de una forma muy violenta fui golpeado por dos personas que de una forma muy elegante me hicieron el cuento del tío y entré como un caballo. Les abrí la puerta y en ese momento se concretó el asalto". Pero su físico resistió los golpes y las amenazas. Sus gritos alertaron a su mujer y los vecinos y a los malvivientes no les quedó otra que escapar. "Por suerte no me robaron nada".Sobre lo sucedido este jueves, relató que "tuve un nuevo percance pero estoy más canchero. Tocaron timbre y cuando pregunto quién es, me dicen con insistencia que quieren hablar conmigo personalmente. Era una persona desconocida por lo tanto no le abrí la puerta ni le contesté, ante lo cual se fueron"."Desde el 21 de febrero estoy preso en mi casa con mi señora, no salimos, no se puede vivir en esta incertidumbre y para colmo soy conocido en la ciudad y me siento cohibido, muy herido espiritualmente", expresó Bustamante. Y como forma de alertar a la sociedad dijo que "anda una banda grande en Paraná golpeando puertas y hablando por teléfono también. Con este ambiente que hay en este país, están intentando darle libertad a todos y no lo entiendo. Hay un choreo total y no se puede vivir en esta incertidumbre".