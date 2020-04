Prefectura realizó un operativo en la casa del médico que violó la cuarentena

Policiales Detuvieron a médico que violó la cuarentena para trotar y se negó a retirarse

Personal de Comisaría Quinta de Gualeguaychú detuvo el pasado martes a un médico de la ciudad que decidió no respetar el aislamiento obligatorio para hacer actividad física en la Pista de la Salud del Parque Unzué. El miércoles, por disposición del Juez Federal Hernán Viri la Prefectura llevó a cabo un operativo en su domicilio.En la mañana del martes, personal de la Comisaría Quinta de Pueblo General Belgrano visualizó desde la ruta a una persona que realizaba actividad física en la Pista de la Salud del Parque Unzué Grande.Se trata de un profesional médico de la ciudad, que al ser informado por el personal policial sobre su infracción al DNU 297/20, que establece el aislamiento obligatorio dispuesto por el gobierno nacional, respondió que no se iba a retirar del lugar hasta tanto no terminara con la rutina que estaba realizando.En este marco, el miércoles a la tarde se llevó a cabo un operativo por parte de la Prefectura. Los uniformados se hicieron presentes en el domicilio particular del médico infractor para secuestrar el vehículo con el que había llegado al Parque Unzué para hacer actividad física."Esa fue la disposición del juez Viri", informaron al diariodesde el Juzgado Federal. Al médico, al igual que a cada uno de los infractores al DNU 297/20, se le abrió un expediente judicial por la falta.