Organizaciones de DD.HH celebraron rechazo de prisión domiciliaria a Appiani

Policiales Rechazaron la prisión domiciliaria pedida por Jorge Appiani

El genocida Jorge Humberto Appiani, condenado por delitos de lesa humanidad en Paraná, no podrá acceder al beneficio de la prisión domiciliaria que había solicitado con el argumento de estar en riesgo por la pandemia de coronavirus.Al respecto, Sofía Uranga, querellante por H.I.J.O.S., expresó aque "hemos sido notificados de que se rechazaron los dos pedidos de prisión domiciliaria efectuadas por Appiani. En una de las causas está condenado y esperamos la sentencia en otra de las causas, Area Paraná II, en la cual se investigan desapariciones, secuestros y torturas"."Celebramos la decisión por varios motivos. Como querella nos hemos opuesto porque entendemos que la edad del genocida, de 66 años, no es de por sí el motivo suficiente para otorgar prisión domiciliaria. El Servicio Penitenciario de Entre Ríos estableció un pabellón para aislamiento en caso de que sea necesario y además no hay casos de Covid 19 en las unidades penales de la provincia", dijo.Agregó que "además, hay que tener en cuenta la gravedad de los delitos cometidos, porque no es una general respecto de todas las personas privadas de su libertad. Hay personas como Appiani que han cometido grandes violaciones a los DD.HH. Consideramos que se agrava el peligro de fuga. Es una persona cuyo socio se encuentra profugado"."Son personas que gozaron de la impunidad, mientras hubo leyes de la impunidad, de obediencia de vida y punto final en nuestro país. Los organismos de DD.HH. hemos esperado a llevarlos a un proceso justo", aseguró.Comentó que "ellos podrían solicitar apelación. Appiani está privado de la libertad desde 2009. Él es autor de las dilaciones que han demorado durante cuatro o cinco años el dictado de sentencias. Finalmente está condenado, se pudo comprobar el protagonismo que tuvo en los centros clandestinos de Paraná y cómo comandaba esos interrogatorios y torturas".