Conflicto en Puerto Sánchez: Echaron del barrio a familiares de los detenidos

Vecinos de la zona de Puerto Sánchez de Paraná, solicitaron a los familiares de las personas que fueron detenidas este martes, que se retiren del barrio ya que no quieren ser víctimas de futuros inconvenientes. Cabe recordar que los cuatro sujetos fueron aprehendidos por realizar diversos delitos con armas de fuego."A raíz de diversas intervenciones que tuvimos ayer, en donde cuatro personas resultaron detenidas, un grupo de vecinos se reunió para solicitar que estas personas junto con sus familiares no residan más en la zona", indicó a, el jefe de la comisaría octava, Julián Bevilacqua.Bevilacqua remarcó que "el diálogo no resultaba tranquilo entre los vecinos, por lo que decidimos quedarnos en la zona hasta tanto nos aseguremos que la situación ya esté normalizada".