Nueve presos beneficiados con la excarcelación fijaron domicilio en Gualeguaychú

Sin dudas es la última polémica que se instaló en la sociedad producto del brote del coronavirus covid-19 y el aislamiento preventivo sumamente necesario para que no se propague la enfermedad, haciendo colapsar el sistema de salud si es que se sale de control.



Sin embargo, este panorama pandémico no es ajeno a la polémica, y dicha polémica, por supuesto, no se mantiene alejado Entre Ríos y mucho menos de Gualeguaychú.



En total, de las nueve Unidades penales que pertenecen al Sistema Penitenciario entrerriano fueron excarcelados o recibieron el beneficio de la prisión domiciliaria 165 reclusos. Y de este total, nueve fijaron domicilio en Gualeguaychú.



Explorando más minuciosamente los números correspondientes a los presos que fijaron domicilio en la ciudad, cuatro fueron beneficiados con la figura de "prisión domiciliaria". Según el listado, los cuatro purgaban condena en la Unidad Penal Nº2, la cárcel de máxima seguridad en la ciudad, y los domicilios fijados fueron: uno en el barrio Piter, otro en La Cuchilla, otro en la zona del Tiro Federal y el último en la zona del centro de Gualeguaychú, a dos cuadras del microcentro.



Los cinco liberados



En el listado fueron incluidos los reos que fueron liberados por haber cumplido la condena, y aunque a nivel provincial son minoría, a nivel local son más de la mitad de los que fueron beneficiados con la prisión domiciliaria.



Esto quiere decir que, según el listado, cinco de los nueve presos que fijaron domicilio en Gualeguaychú lo hicieron en condición de ex reos al haber cumplido la pena que les fue impuesta por el delito que cometieron.



El listado sobre los datos de los excarcelados indica además que cuatro de los cinco que cumplieron la condena estaban todas alojadas en la Unidad Penal Nº9, más conocida como la Granja Penal "El Potrero" y que es la cárcel de mínima seguridad de Gualeguaychú, ubicada a un lado de la Ruta Internacional 136 y destinada a los presos que están a punto de reinsertarse en la sociedad o que cometieron delitos menores.



Solamente uno de ellos, el que fue liberado el 1 de abril, se encontraba purgando condena en la UP2 antes de recibir la excarcelación.



Complicaciones en tiempo de cuarentena



"Remito el listado de reclusos de las distintas Unidades Penales que fueron beneficiados con la prisión domiciliaria, cuyas residencias abarcan la gran mayoría de nuestra provincia y otras del país, a los fines de que tomen conocimiento de quiénes son para el caso que sean identificados en los operativos rutinarios y adopten las medidas pertinentes, teniendo en cuenta la condición de confinamiento domiciliario que ostentan", informó la circular general que el director de Operaciones y Seguridad de la Policía de Entre Ríos, comisario general Gustavo Daniel Schierloh, hizo llegar el viernes pasado a "Jefes, Sub Jefes Departamentales y Jefes de Divisiones 911, además de las entidades encargadas de "Videovigilancia, Seguridad Bancaria y Urbana, Tribunales, Minoridad, Bomberos, Montada y Canes, Coe y Gia".



En otras palabras, la nota les pide a los diferentes estamentos de la Fuerza de seguridad provincial estar alertas ante eventuales incumplimientos de las "prisiones domiciliarias". El temor ahora de las fuerzas de seguridad es que a estos 165 presos beneficiados con la excarcelación se sumen dos tandas más, ya sea por el temor de que el brote de coronavirus se disperse entre las cárceles de la provincia, elevando así el número de contagiados en pleno pico de la enfermedad. (El Día)