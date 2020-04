Otro brutal femicidio: Un hombre asesinó a puñaladas a su expareja

Una psicóloga fue degollada y su hija resultó herida tras ser atacadas por la ex pareja de la mujer, quien luego intentó suicidarse, en una casa del partido bonaerense de Pilar, informaron fuentes policiales y judiciales.El hecho se registró alrededor de las 14 del martes en una vivienda ubicada en Corbeta Belfast al 1600 del barrio Villa Verde, en jurisdicción del mencionado distrito de la zona norte del conurbano.Fuentes policiales y judiciales informaron a Télam que la víctima, identificada como Patricia Frete (47), vivía con su hija de 24 años, mientras que el agresor, llamado Miguel Massolo (48), residía en el garaje del fondo del inmueble.Es que la pareja que estuvo casada diez años hacía un mes que estaba separada, pero por el aislamiento social, preventivo y obligatorio el hombre no pudo retirarse del hogar.En ese marco, Massolo ingresó a la casa -situación que no era habitual- y sin ningún tipo de discusión previa comenzó el ataque con una cuchilla de carnicería.Según las fuentes, primero arremetió contra la joven, quien al verlo entrar le gritó: "¡Qué hacés acá!", y luego sufrió algunos cortes.La chica salió corriendo para pedir ayuda a los vecinos, uno de los cuales fue testigo de cómo el imputado estaba atacando con el cuchillo a su ex, la cual fue degollada.Tras el ataque, Massolo se autolesionó con la cuchilla en el cuello y quedó herido en el lugar, mientras que efectivos de la comisaría 1ra. de Pilar fueron alertados por el hecho.Al llegar al lugar, la Policía pidió dos ambulancias que trasladaron a la joven de 24 años y al hombre al hospital Sanguinetti de Pilar, donde quedaron internados fuera de peligro.En tanto, la fiscal Carolina Carballido, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Especializada en Violencia de Género de Pilar, dispuso que se realice la autopsia correspondiente.Los investigadores establecieron que en 2018 hubo una denuncia en la Justicia de Familia de Pilar y una exclusión de hogar.Las fuentes explicaron que luego la pareja se arregló y volvieron a convivir, hasta que hace un mes tomó la decisión de separarse, aunque con la modalidad de que Massolo se quede en el garaje, por no tener a dónde ir por la cuarentena.Tras el femicidio, una vecina dijo al canal Crónica TV que Patricia "era una persona muy buena y desgraciadamente se encontró con un sinvergüenza"."En esta cuarentena no sé si nos vamos a morir por el coronavirus o por estos asesinos que andan sueltos", añadió.Otro vecino contó que la mujer hizo denuncias y pidió "perimetrales" para el marido pero él "no se iba de la casa"."Ellos primero convivían pero después él se mudó a la parte de atrás del predio", precisó el hombre.