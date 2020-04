Detuvieron a un hombre tras ser grabado por su nieta mientras la acosaba

La detención se produjo luego que el hombre, padre del progenitor de la chica, fuera denunciado por la madre de la joven, la cual además difundió el video del acoso en redes sociales.



El acusado fue detenido durante un procedimiento realizado en las últimas horas en la zona norte de la capital provincial.



"Dejame que te toque un poquito", repite al pie de la cama de su nieta el hombre detenido, según puede verse en la filmación que la joven subió a su cuenta de la red social Facebook, mientras la joven persiste en su negativa.



Tras la denuncia, la joven fue trasladada de la casa que compartía con su padre y el abuelo detenido, a la de sus familiares maternos.



A la publicación del video la chica acompañó con un posteo en el que asegura que los acosos de su abuelo no eran nuevos.



"Tengo 16 años y desde hace un par de meses atrás vengo recibiendo acoso por mi abuelo. Nunca llegó más que a mirarme, tocarse enfrente mío u ofrecerme plata para acostarme con él. No dije nada antes por miedo, porque mi papá no me creyó. Decidí hacer esta publicación así cuando mi papá la vea se dé cuenta del error que cometió al no creerme", contó en su posteo.



La joven contó que recién pudo grabar el acoso de su abuelo cuando su madre le regaló un celular con el fin de que pudiera hacerlo.



"Pongo el video para los que no vayan a querer creerme. No sé su edad exacta, pero sé que tiene más de 70 años. Muchos me dirán que lo provoqué, que es por mi forma de vestir, etc. ¡Pero no! Nunca le insinué nada, y no debería sentir atracción por su nieta. Espero que a ninguna le pase esto porque la verdad es un horror convivir con esta lacra. Es mi abuelo pero no se merece mi respeto ni el de nadie", expresó.



La adolescente dijo que espera que su abuelo "tenga su merecido", y también manifestó su deseo de que su padre la "perdone".



NA