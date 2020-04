Trasladan a otras cárceles a quienes iniciaron disturbios en penal de Concordia

Policiales Balaceras y hechos violentos en la Unidad Penal Nº 3 de Concordia

El director del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, Marcelo Sánchez, confirmó que cinco de los internos que protagonizaron los incidentes de este domingo en la cárcel de Concordia, "ya fueron realojados y trasladados a otras unidades penales".De acuerdo a lo que aclaró el funcionario penitenciario, "mientras tanto sigue la causa administrativa". "No podemos hablar de motín" tras lo vivido "en un sector específico" de la Unidad Penal N° 3, aclaró, al dar cuenta que "no hay una sola hipótesis del motivo por el cual comenzaron los incidentes".Aunque deslizó que no se descarta el frustrado ingreso de estupefacientes o "una psicosis generalizada al ver conflictos en otras cárceles", en el marco de la emergencia generada por la pandemia de Covid 19.Debido a los destrozos, "tenemos que hacer la denuncia penal correspondiente, por lo que los internos ahora deberán dar sus explicaciones a las autoridades judiciales en turno", sentenció Sánchez."No hubo internos ni personal herido y todas las actuaciones estuvieron dentro del protocolo de seguridad establecido para estos casos, donde, entre otras reglamentaciones, está previsto el uso de armamento de postas de goma, como se vio en algunos videos que se viralizaron", concluyó.