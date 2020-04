Intento de robo en cuarentena: Destrozaron el blindex de un comercio céntrico

ubicado sobre el mandapeatón Su Santidad Papa Francisco, en pleno microcentro paranaense, durante la madrugada de este domingo,Se trata del fast food que gira bajo la razón social "Syrah", el que funciona desde 21 años frente a Plaza 1º de Mayo.aseguró ala administradora del local, Patricia Saluzzo."Golpearon con una masa y, pero gracias a Dios no ingresaron", indicó.La comerciante se mostrótras el presunto intento de robo, ya que según explicó: "Hace 21 años que estamos en este lugar y nunca me había pasado nada"."Este un local comercial que funciona hace 21 años, con el esfuerzo de todos los que trabajamos y somos muchas las familias que dependemos de este lugar", evidenció Saluzzo al dar cuenta que son entre ocho y diez trabajadores los que prestan servicio en turnos rotativos.Pero ahora, por la cuarentena, el emprendimiento gastronómico solo funciona por ocho horas, y con ventas reducida., lamentó la comerciante, al tiempo que apuntó: "Estamos desprotegidos porque estos vándalos dañaron no solo al comerciante, sino a todos los que trabajamos acá"., insistió la administradora del local gastronómico al dar lamentar lo costoso que saldrá el reponer la puerta de blindex.La denuncia por el intento de robo fue radicada en comisaría segunda. "Hay un domo ubicado frente a la Plaza pero desde la comisaría nos indicaron que en ese momento no estaba dirigido hacia el local", comentó Saluzzo.