Informaron que el incidente ocurrido en el penal de Concordia "está controlado"

Policiales Balaceras y hechos violentos en la Unidad Penal Nº 3 de Concordia

El Servicio Penitenciario de Entre Ríos informó que la situación registrada este domingo en la Unidad Penal N°3 "Teniente Coronel José Boglich" de Concordia, "está controlada, no habiendo que lamentar heridos ni incidentes mayores"."Es por esto que, alrededor de las 11 de la mañana, se requisaron las pertenencias que una mujer llevó para su marido, y se detectó que dentro de éstas había droga. Inmediatamente se dio intervención a la Policía Federal y la mujer quedó detenida por orden del juez", explicó el director del Servicio Penitenciario, Marcelo Sánchez."Luego de este incidente, alrededor de las 14:45 hs, en el pabellón "modelo" celda 15, un grupo de internos, entre los cuales estaba el marido de la detenida, inició un foco ígneo poniendo un colchón en la reja y un grupo de otros internos comenzaron a arrojar elementos contundentes hacia el personal que pretendía controlar la situación. Inmediatamente, el personal mismo convocó a más personal y se procedió a recuperar el sector no habiendo lesionados", detalló Sánchez."Posteriormente se hicieron presentes los defensores de Defensoría Penal de la Ciudad para dialogar con los internos. No hubo que proceder a solicitar la presencia de los bomberos porque fue solucionado inmediatamente por el personal", finalizó.