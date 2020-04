Video: Balaceras y hechos violentos en la Unidad Penal Nº 3 de Concordia

Hechos violentos se registraron este domingo en horas de la siesta en la Unidad Penal Nº 3, ubicada en calles Alem, Ituzaingó y Concejal Veiga, de Concordia. Según Registró, hubo balaceras.Personal policial cortó el tránsito en la zona para que familiares de internos y vecinos no se acerquen al edificio.Un familiar de un recluso, explicó aque "empezó el motín en un pabellón y después se extendió a todos los pabellones. Empezaron a hacer fuego. Tengo hijo, sobrino y familiares adentro. Se escuchan disparos tras disparos, uno está preocupado por la familia que está adentro. No nos dan información, lo único que escuchamos es tiros".En tanto, vecinos explicaron a nuestro medio que "todo empezó a las 14. Según sabemos el motín es en un pabellón y quemaron colchones. Es impresionante la cantidad de disparos que hubo en poco tiempo".Otro familiar de reclusos indicó que "nos hicieron quedarnos a una cuadra. No sabemos qué pasa, solo escuchamos tiros. Tengo a mi hijo y un sobrino adentro, estoy preocupado. Me quedé esperando información, los familiares pasan corriendo, nadie nos deja pasar. Está complicada la situación".Hubo importante movimiento policial, tanto en inmediaciones de la cárcel como dentro. Cerca de las 14.30 se pudo observar humo que salía desde el interior de la unidad penal.Según se informó a nuestro medio, la situación se habría podido resolver cerca de las 15.30. No se habrían registrado personas lesionadas de gravedad ni internos fugados. El reclamo que hicieron giraba en torno a que se tomen medidas por el coronavirus. Personal policial dialogó con familiares de los reclusos para explicarles lo que pasó.Los fiscales a cargo de la causa son el Dr. Germán Dri y el Dr. José Arias.