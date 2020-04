Investigan extraño robo al Atlético Neuquén Club

Dos detenidos

Un extraño hecho ocurrió en el Atlético Neuquén Club, de la ciudad de Paraná. Desconocidos fueron vistos con trofeos que pertenecerían a la institución.Silvio Caraballo, encargado, comentó aque "nos dijeron que personas ingresaron al club y se llevaron trofeos, pero nosotros no registramos faltante. Hay personas demoradas con pertenencias que son de nuestra institución".Otro de los encargados, informó que "nos llama la atención que haya pasado esto porque tenemos un estricto control y dos canes que nos cuidan. Es difícil que alguien entre acá. Algunos trofeos que estas personas tenían tienen nuestra sigla y nuestro escudo, pero no podemos explicar qué pasó. En el club no pasó nada".En tanto, vecinos indican que "no es la primera vez que gente que no es de la zona salta los tapiales del club". La Policía intenta determinar cuándo ocurrió el ilícito.Personal policial de Comisaría Nº 6 detuvo a dos jóvenes de Anacleto Medina portando elementos de dudosa procedencia. Javier Medina, explicó aque "se nos alertó de que en calle Paracao circulaban dos personas con elementos robados. La Policía se dirigió al lugar y en calle Alvarado encontró a estos sujetos. Llevaban los elementos en bolsas y mochilas"."Se encontraron trofeos, televisor, elementos de cocina, ropa. Se está tratando de establecer si pertenecen al club", dijo.