Video: Un hombre intentó robar en la Asociación Verdiana de Paraná

Video: Intento de robo a la Asociación Verdiana de Paraná

Un hombre ingresó a la Asociación Verdiana, ubicada en calle Perú 235, entre Italia y Libertad, para robar. Su accionar quedó filmado por una cámara de seguridad.



Francisco Javier Scotta Ginés, presidente de la institución, denunció que el intento de robo ocurrió este viernes a las 14.31. "Se alertó a la Policía, al 911. No se pudo dar con el sospechoso en esta oportunidad. Es la segunda denuncia radicada en la semana", expresó.



En las imágenes se puede ver como un hombre ingresa al lugar, revisa el espacio, en el que hay mesas y sillas, y luego huye sin llevarse nada, supo Elonce.



En ese sentido, dijo que "como Presidente de la Asociación Verdiana aviso que no vamos a permitir que alguien meta la mano donde no debe".



Se trata de una institución dedicada a la enseñanza del canto coral e individual del repertorio lírico. Elonce.com