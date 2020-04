Robaron por segunda vez durante la cuarentena en las instalaciones del CPEF N°5

Malvivientes robaron herramientas del Centro Provincial de Educación Física Nº5 de Paraná. Se trata del segundo hecho delictivo del que son blanco las instalaciones ubicadas en barrio Mercantil de la capital entrerriana, en lo que va de la cuarentena por coronavirus."Violentaron la reja y la puerta, y volvieron a entrar porque en lo que va de la cuarentena es la segunda vez que nos roban", aseguró ael vicerrector del CPEF N°5, Marcelo Martínez."En la primera oportunidad, se llevaron desmalezadoras y artículos importantes para nosotros; y anoche, después de romper la cerradura, robaron herramientas chicas", evidenció Martínez al agradecer al vecino que les dio aviso sobre el hecho delictivo.En la ocasión, el vicerrector se mostró "dolorido por el robo". "Estamos muy amargados porque hoy vinimos a cortar el pasto, y lamentablemente no tenemos las herramientas", agregó.Por su parte, la rectora Claudia Roseli apuntó aque "son herramientas indispensables para la mantención del predio, que es muy grande y hay que cuidarlo". Según comentó, desde el CGE y la Departamental de Escuelas se comprometieron a enviar ayuda."El sereno no estaba asistiendo porque las instalaciones estaban cerradas, pero ahora nos autorizaron para que esté aunque (los ladrones) no tienen una franja horaria para robar; la primera vez fue a las 17hs y ayer fue entre las 21 y las 22hs", evidenció la rectora del CPEF N°5."Apelamos a la buena voluntad de los vecinos porque en estas circunstancias en las que no hay nadie, tenemos la generosidad de los vecinos que nos avisaron", valoró Roseli.De acuerdo a lo que comentaron, un sector de CPEF N°5 cuenta con sistema de alarmas y la iluminación no alcanza para todo el predio, además, los árboles quitan mucha luminosidad. "Quedamos muy desprotegidos", lamentó Martínez."Tuvimos que soldar la puerta que violentaban siempre y nos llevamos los artículos que quedaban. No hay nada de valor, pero las cerraduras y las copias de llaves tienen un costo", explicó el vicerrector, al tiempo que remarcó: "Este espacio es de todos, lo cuidamos y queremos que los vecinos se involucren en el cuidado de este espacio verde maravilloso".En el CPEF N°5 funcionan escuelitas de futbol, futbol y patín; además, presta sus instalaciones a las escuelas de la ciudad para las clases de Educación Física.