Motín en la cárcel de Devoto porque un penitenciario dio positivo de Covid 19

Los presos que tomaron el penal de Devoto, algo que confirmaron autoridades penitenciarias, reclamaban la presencia de un juez y de los medios de prensa."Estamos en Planta 1 y los muchachos están subiendo a los techos, queremos la presencia de los medios sino esto no se va a calmar", fue el mensaje que envió uno de los detenidos en el penal de Devoto.Alrededor de las 9:20 de este viernes un grupo de presos, cerca de 40, de la Unidad 1 del penal de Devoto tomó el control del sector y comenzaron a subir a los techos, tirando piedras hacia la calle.En la zona de los techos, los reclusos colgaron una bandera grande, con el siguiente mensaje: "Nos negamos a morir en la cárcel"."Hay casos confirmados de coronavirus, varios sospechosos y no recibimos ningún tipo de insumos de protección, no queremos morir en la cárcel", fue el mensaje que un recluso envió a NA.Ahora los presos reclaman prisiones domiciliarias para quienes son factores de riesgo ante el Covid-19 y suben videos a las redes sociales mostrando su protesta.Fuentes penitenciarias le señalaron a NA que están esperando que la situación se calme para iniciar una negociación, remarcando que la protesta de los presos excede a las autoridades del penal de Devoto.