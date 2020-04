Tenían fiebre y un certificado falso: La policía las escoltó hasta su ciudad

Dos mujeres, con síntomas de temperatura elevada lograron ingresar a Crespo por uno de los puestos de control. Tras activarse el alerta en la ciudad, fueron interceptadas y luego escoltadas por un móvil policial hacia una localidad vecina. "Nunca se bajaron del vehículo ni tuvieron contacto con otra gente", aseguró el jefe policial.Al querer ingresar a Crespo por el acceso Alfonsín, una conductora que viajaba en su automóvil adujo que su madre debía realizarse un estudio de laboratorio. En el puesto de control ubicado sobre Ruta Nacional 12, le tomaron la temperatura a ambas y al ser sospechoso, no le permitieron el ingreso. No conforme con la prohibición, en otro control, ubicado sobre Perón y Ruta Nacional 131, la mujer habría presentado un certificado falso, logrando ingresar a Crespo.Una vez dentro de la ciudad, tras activarse el alerta, fueron interceptadas por un control policial, ubicado en la intersección de Moreno y San Martín. El vehículo fue identificado, tratándose de un automóvil Ford Ka el cual era conducido por una mujer, de 38 años, quien iba acompañada por su madre, ambas oriundas de Libertador San Martín, y a quienes además, les toman un segundo testeo. Al arrojar un dato sospechoso para los funcionarios policiales, inmediatamente, deciden escoltarlas hacia su lugar de origen.Las mujeres viajaron a Paraná con la idea de realizarse un estudio de laboratorio, y desde la capital entrerriana las derivaron hacia Crespo o Libertador San Martín. Al obtener esa respuesta, ambas mujeres deciden viajar hacia Crespo. Cuando llegan al ingreso por Ruta Nacional 12, son interceptadas por personal de la Guardia Urbana, donde se les toma el test de temperatura, el cual arrojó que la conductora marcaba 37,2 y su madre 38,7, por lo cual se les solicitó que se retiren de la ciudad.Consultado al respecto, el comisario Bértoli confirmó aque las mujeres que viajaban en un automóvil Ford K son interceptadas en la zona céntrica de Crespo. Cumpliendo con el protocolo de rigor, personal policial "realizó un segundo testeo de temperatura, dando como resultado que la conductora y su madre presentaban temperatura corporal elevada", dijo.El funcionario aseguró que ambas mujeres "no llegaron a bajar del automóvil, ni hubo contacto con otras personas", explicó. Inmediatamente, tras el aviso de alerta por parte de la GUM, se dispuso un móvil para escoltarlas hacia la salida por Ruta 131, hasta llegar al puesto policial ubicado en el acceso a Libertador San Martín.Posteriormente, tras contar los datos que arrojaron los testeos, desde comisaría de Crespo se informa a la dependencia policial de la vecina localidad, desde donde se decidió "trasladar a las mujeres hacia el Sanatorio Adventista, y en caso de ser necesario se activaría el protocolo de emergencia por Covid-19", indicó Bértoli.