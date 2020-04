Video: Investigan muerte de joven que recibió golpes "cuando buscó mediar en una pelea"

Fiscalía aguarda el informe forense para conocer las causas de una muerte que se produjo este miércoles. Deberán determinar si se está frente a un crimen a causa de los golpes sufridos por Olivera, un joven de 27 años, o bien si su deceso se produjo por la existencia de un tumor cerebral.



Ayer martes al mediodía, dos familias enfrentadas de Barrio La Floresta dirimieron sus diferencias a los piedrazos. "Coni" Olivera, un joven del lugar, habría salido de su casa de zona de calles Colombia e Ituzaingó, y "les pidió que se dejen de tirar piedras", según pudo conocer Elonce TV. Olivera recibió golpes en medio de la gresca, fue hospitalizado y este miércoles, en las primeras horas de la noche, falleció.



El fiscal que entiende en la causa, Mariano Budasoff , aseveró a Elonce TV: "Hubo una trifulca entre dos familias en barrio La Floresta, parece que el joven quiso mediar para que cesara esa situación de violencia, recibió una serie de golpes, quedó inconsciente y debió ser trasladado al Hospital San Martín para su atención, luego recuperó la conciencia. Esto es muy reciente, nos enteramos de su deceso hace muy poco. No ha sido la muerte a raíz de los golpes".



Al muchacho, "como tenía algunos dolores, se le hicieron estudios de diagnóstico con imágenes y se determinó, aparentemente, que tenía un tumor. No lo puedo concluir de manera definitiva, va a ser motivo del informe autópsico que este jueves estará realizando el Departamento Médico Forense. A Olivera se lo intervino quirúrgicamente, luego se lo derivó a terapia intensiva y este miércoles, falleció.



"El móvil policial me acercó hace un rato el historial clínico y la epicrisis de atención de esta persona, desde el día de ayer hasta el día de hoy. Incluso el cirujano que atendió respecto del tumor de esta persona, ha dejado plasmado esta situación. La persona no habría fallecido en principio por los golpes, pero esto no es algo conclusivo", afirmó el fiscal.



De la misma manera dijo que lo que se investiga, "en principio, lesiones en riña. Lo que sí tengo constatado son las lesiones en el marco de la trifulca entre las familias. Estoy recibiendo la causa, en las próximas horas tengo que tratar de identificar quiénes serían los agresores, las personas que le habrían propinado los golpes. De lo que resulte de la autopsia, es como variará o no la causa. Estoy en contacto con Homicidios y con comisaria quinta".



"No hay causa cierta, por el momento, de la muerte de esta persona", aseveró y mostró su preocupación de que estas familias "busquen justicia por mano propia". Elonce.com.