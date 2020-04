"Seguimos luchando contra la impunidad", dijo el hermano de Gisela López

Este miércoles 22 de abril se cumplen 4 años del asesinato de Gisela López, la joven de Santa Elena que desapareció cuando volvía de la escuela a su casa y por el cual no hay culpables.



En diálogo con Elonce TV, Gabriel, su hermano dijo que "seguimos luchando contra la impunidad. Cada 22 de cada año y cada mes son duros en nuestra memoria, nuestros corazones y también en nuestro pueblo por algo que va a quedar marcado de por vida y más porque no se hizo justicia".



"Lamentablemente en la provincia la justicia no nos dio ninguna respuesta; la causa ahora está en la Corte Suprema y por este tema de la pandemia se estancó todo. Tengo entendido que se encuentra en la Secretaría Judicial Nº 3", señaló el joven.



Por otra parte, recordó que hoy también se cumple un año de que los integrantes del STJ, Daniel Carubia, Miguel Ángel Giorgio y Claudia Misawak, "decidieron que las personas que estaban imputadas fueran absueltas". Y en este sentido, opinó: "la condena social es lo que más le va a pesar a ellos".



Y dio cuenta que "siempre fui muy crítico de la investigación porque creo que la policía misma está involucrada en todo esto".



Finalmente, el hermano de la joven asesinada, destacó que el pueblo de Santa Elena siempre los acompañó en el dolor por la pérdida de Gisela "porque les llegó a todos". Elonce.com