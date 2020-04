Quiso verificar una pérdida de gas con un encendedor y generó un incendio

Una persona provocó un principio de incendio al intentar verificar un escape de la válvula de gas de una garrafa de 10 kilos con un encendedor.



El hecho ocurrió este martes por la tarde en una vivienda de calle Antonio Castagnini y El Ombú, de barrio Villa Adela en la ciudad de Concordia. Hasta ese lugar llegaron los Bomberos Voluntarios para brindar asistencia.



De acuerdo a lo informado por CN Digital, la propietaria de la casa realizó el cambio de una garrafa de 10 kg e intentó verificar si había fuga utilizando un encendedor. Esta acción provocó un principio de incendio afectando algunos elementos de la vivienda. Afortunadamente la mujer no sufrió heridas.



Consejos útiles para la instalación de envases de gas envasado:



- Controlar la instalación (incluido el regulador, la puntera de goma y la manguera) antes de conectar el envase.



- Antes de girar el volante de la válvula de la garrafa o cilindro, verificar que estén cerradas las llaves de maniobra de los artefactos y que no haya fuegos abiertos.



- Para verificar que no haya fuga de gas preparar una solución de agua jabonosa y colocarla sobre las uniones o acoples.



- Ubicar, almacenar o instalar garrafas en lugares permanentemente ventilados.



- La óptima calidad de la combustión se verá reflejada a través de una llama azulada.



- Colocar los envases sólo en posición vertical.



- En cuanto a la acumulación de las garrafas es preferible tenerlas fuera de la casa, en un gabinete exterior con conexión rígida al interior del hogar a través de una cañería rígida que evite la pérdida de gas.



- Una garrafa ubicada detrás del horno dura dos o tres meses y debe ser cambiada, porque de lo contrario existe la posibilidad de una fuga de gas.



- No aceptar envases en los cuales el precinto de seguridad haya sido violado.