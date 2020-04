Foto: Abandonó a sus cuatro hijos, violó la cuarentena y se instaló en casa del novio Crédito: El Liberal

Una madre violó la cuarentena para instalarse en la casa de su novio, abandonando a sus cuatro hijos de 6, 9, 11 y 13 años y forzando a un operativo entre fiscal, policías, asistentes sociales de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf) y comisión municipal que rescataron a los pequeños y entregaron al padre.



Los procedimientos fueron motorizados por personal de la Comisaría Comunitaria Nº 39 de la localidad santiagueña de Los Telares, en el departamento Salavina, y sus pares del destacamento Nº 4 de Chilca Juliana.



Según fuentes que intervienen en el caso, el 9 de abril la mujer dejó a los niños y se fue a lo de su novio, publica El Liberal.



El llanto de los chicos movilizó a los policías, ya que carecían de comida, ropa y agua, según confió la menor de 13 años.



Urgente, la madre fue notificada y retornó con los hijos, bajo pena de sufrir consecuencias legales.



Lejos de asumir su responsabilidad, el domingo pasado de nuevo tomó sus cosas y se fue a la casa del novio.



Los chicos lloraron todo el día, de frío y hambre y el oficial Sandoval activó teléfonos y alertó a la Dinaf y a la fiscal Norma Matach. En horas, los asistentes sociales fueron al barrio y entrevistaron a vecinos.



Todos coincidieron en que el abandono era una constante y que los hermanitos subsistían por la generosidad de sus vecinos.



"Matecocido mañana, mediodía y noche no es alimento para nadie", graficó una mujer, añadiendo que su vecina "vive dejándolos solitos de noche".



Operativo salvataje



La fiscal Matach pidió ayuda y la recibió de la comisión municipal, que buscó una casa en donde los hermanitos pasaron la noche. Recibieron ropa y alimentos, lo necesario para superar el trance. En horas, la policía estableció que el padre reside en el Bº Aeropuerto.



El hombre adelantó que se hará cargo de sus hijos y con ello se activó un vehículo que arribó a la capital santiagueña ayer, a media mañana, al nuevo hogar de los chicos.



Esposados por la Ley



La mujer fue detenida en las últimas horas, acusada de violar la cuarentena, al igual que su novio. Ella enfrenta también las consecuencias por haber sumido a sus hijos al abandono. El entorno de la imputada deslizó que no dimensionaría lo delicada de su situación.

Puede perder la Patria Potestad de sus hijos, como última instancia judicial



Para la Ley, la "Patria Potestad" es el derecho, y obligación, que tienen los padres sobre los hijos que aún no están emancipados. De hecho, hasta ayer ese derecho descansaba en la mujer que acaba de perder la libertad.