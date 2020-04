No descartan que haya "un entregador" en robo a escuela agrotécnica

Policiales Robaron siete lechones de una escuela agrotécnica de Concordia

Leonardo Anderson, jefe de Producción de la escuela Agrotécnica N° 152, "Manuel María Calderón" de Concordia contó que el nuevo robo sufrido por la institución "habría ocurrido durante la noche del lunes".En declaraciones radiales, explicó que personal policial de la Comisaría 9° pudo ver "a una persona, alrededor de las 21:45 horas, que iba en una moto" y huyó. Por lo que se procedió a secuestrar el rodado y, para sorpresa de los uniformados, "llevaba 5 pollos parrilleros abajo del asiento"."Los dos restantes fueron los que se habían robado en la madrugada del viernes"; por lo que, en menos de una semana, la escuela sufrió dos hechos de inseguridad y en plena cuarentena.Por último, Anderson no se explica cómo pueden pasar teniendo un predio de Gendarmería a pocos metros, una comisaría funcionando en el acceso a Perilago y una represa binacional cercana."Hace tres años que me pregunto eso, porque ya perdí la cuenta pero debe ser la séptima vez que nos van robando", agregó. Subrayando que, en este hecho en particular, "con un palo desviaron las cámaras de seguridad para que apunten hacia arriba y esas cámaras las habíamos cambiado de lugar".Sobre los posibles autores del hecho, dijo que "no descartamos ninguna posibilidad, nuestra escuela es chica, con poco personal, puede ser que haya un entregador adentro". (LT 15)