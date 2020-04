Denunció que tuvo que pagar para seguir circulando tras un control de tránsito

Una joven denunció que en un control municipal debió abonarle dinero a un inspector de tránsito para continuar su marcha, ya que tenía el carnet vencido. Ocurrió este domingo en calle Racedo, antes de llegar a Presidente Perón.Luciana, contó aque "me pidieron la documentación del vehículo, la entregué y el inspector me dijo que tenía vencido el carnet. Me informó que me tenía que retener el vehículo y yo tenía que pagar una multa. Yo no sabía que por el aislamiento social, preventivo y obligatorio se había extendido el tiempo para renovar el carnet y yo estaba dentro del plazo para hacerlo"."Él insistía en que yo tenía el vencimiento hasta marzo. Le dije que por esto de la cuarentena debería poder renovar el carnet en estos meses. Me dijo que no, que me iba a retirar el vehículo. Le pregunté qué podía hacer porque de igual manera tenía que volverme a mi casa y no iba a poder renovar el carnet. Pedí llamar a mi papá para que me busque. Cuando le propuse eso, me dijo que podíamos arreglar de otra forma y me preguntó cuánta plata tenía en la billetera. Yo ya la tenía abierta, vio que tenía un billete de 500 pesos y se lo di", relató.Aseguró que "ni bien llegué a mi casa le conté a mis padres y este lunes fui a hacer la denuncia. Me hizo ruido que el control no estaba señalizado, que no había conos, no había patrullero ni policía, no estaba la grúa. Cuando me paró no tenía identificación y constantemente me hablaba de la multa. Primero me dijo que iba a ser de 4000 y después de 3000. No tenía ninguna libreta para hacerme multa" y agregó que "este lunes también fui a Tránsito Municipal y me confirmaron que fue un control fraudulento".